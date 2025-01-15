Зафиксирован ли в Азербайджане случай заражения метапневмовирусом?

Согласно информации Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава, эпидемиологическая ситуация по гриппу и другим респираторным заболеваниям в стране находится под контролем.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос АПА в Минздрава сообщили, что в связи с началом осенне-зимнего сезона среди населения усилены профилактические и противоэпидемические меры против гриппа и ОРВИ.

Было отмечено, что проводится лабораторное обследование пациентов с тяжелой респираторной вирусной инфекцией и симптомами гриппа. По результатам обследований за истекший период 2024 и 2025 годов случаев заражения метапневмовирусом на территории страны не зафиксировано.

"В настоящее время в нашу страну по линии Министерства здравоохранения доставлены и распределены по медицинским учреждениям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, достаточно эффективные и безопасные вакцины против гриппа. Лица, желающие сделать прививку от гриппа, могут обратиться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги населению по месту жительства или работы", - отмечается в сообщении.