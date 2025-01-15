Мать погибшего пилота AZAL опубликовала трогательную публикацию о сыне

Елена Кальянинова, мать второго пилота Александра Кальянинова, погибшего в авиакатастрофе самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), опубликовала в социальных сетях архивное фото с сыном, сопровождая его трогательными словами, полными скорби и глубокого горя.

Как передает Day.Az, в публикации, размещенной в Facebook-аккаунте матери Национального героя Азербайджана, говорится:

"Мой сын - моя боль.

Воспоминания нахлынули опять,

Они теперь так часто посещают,

Они ее поддерживать могли,

Но тут же ее душу разрывали,

Ведь мамы без ребенка не живут,

Они лишь в этом мире существуют".

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау.

На борту разбившегося самолета Embraer 190 находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.