В Баку родился ребенок весом 6 кг

В Баку родилась девочка весом 6 кг.

Как передает Day.Az , об этом сообщили в КМЦ.

Согласно информации,10 января в родильном отделении Центра родилась девочка весом 6 кг и ростом 58 см. Ребенок, рожденный с гипоксией, был подключен к аппаратам N-SPAP и искусственного дыхания. В результате лечения отмечена положительная динамика в состоянии здоровья младенца, в настоящее время ребенок проходит назальную кислородную терапию.

Состояние матери и ребенка удовлетворительное.