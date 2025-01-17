https://news.day.az/society/1723483.html В Баку родился ребенок весом 6 кг В Баку родилась девочка весом 6 кг. Как передает Day.Az , об этом АПА сообщили в КМЦ. Согласно информации,10 января в родильном отделении Центра родилась девочка весом 6 кг и ростом 58 см. Ребенок, рожденный с гипоксией, был подключен к аппаратам N-SPAP и искусственного дыхания.
В Баку родился ребенок весом 6 кг
В Баку родилась девочка весом 6 кг.
Как передает Day.Az , об этом сообщили в КМЦ.
Согласно информации,10 января в родильном отделении Центра родилась девочка весом 6 кг и ростом 58 см. Ребенок, рожденный с гипоксией, был подключен к аппаратам N-SPAP и искусственного дыхания. В результате лечения отмечена положительная динамика в состоянии здоровья младенца, в настоящее время ребенок проходит назальную кислородную терапию.
Состояние матери и ребенка удовлетворительное.
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