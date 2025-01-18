https://news.day.az/society/1723841.html Установлены мошенники, обманувшие семью Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - Подробности Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел принимают меры по факту хищения денежных средств с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву, отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.
Установлены мошенники, обманувшие семью Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - Подробности
Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел принимают меры по факту хищения денежных средств с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву, отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту, были установлены подозреваемые в совершении преступления, и потерпевшему была полностью возмещена сумма в размере 80 507 AZN.
В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные, оперативно-технические мероприятия.
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