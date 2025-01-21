Можно ли в Азербайджане сдавать кровь за деньги?

Бывают ли случаи, когда в Центральном банке крови можно сдать кровь за материально вознаграждение? Если есть возможность, то сколько составляет плата?

Как сообщает Day.Az, modern.az обратились с этим и другими вопросами в Республиканский банк крови.

В ответ на запрос из Центрального банка крови сообщили, что в настоящее время нет случаев приема крови от граждан за деньги.

"Законодательством такие доноры не принимаются Банком крови. У этого есть негативные последствия. Здоровье людей, сдающих кровь за деньги, иногда может не проверяться должным образом. Такие доноры иногда могут скрывать медицинские состояния, что увеличивает риск передачи инфекционных заболеваний. Кроме того, сдача крови за деньги препятствует продвижению безвозмездного донорства. Платное донорство может ослабить культуру добровольного донорства в обществе. Это может привести к утрате принципов благотворительности и формированию негативного общественного мнения. Частое донорство ради материальной выгоды может негативно сказаться на здоровье человека. Кровь должна восстанавливаться, и это может повлиять на общее здоровье донора. Платное донорство крови, особенно среди социально и экономически уязвимых слоев населения, может оказать негативное влияние, так как такие люди могут быть вынуждены сдавать кровь по необходимости", - заявили в учреждении.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане вопросы донорства регулируются законодательством, и основной юридический документ по этому вопросу - "Закон о донорстве крови, ее компонентов и службе крови", а также соответствующие нормативно-правовые акты.

Также отмечено, что в соответствии с азербайджанским законодательством донорство крови и ее компонентов осуществляется преимущественно на добровольной и безвозмездной основе.

"В законодательстве указано, что добровольное донорство крови осуществляется по желанию человека, без материального интереса, на основе принципов благотворительности. Поэтому сдача крови в Центральном банке крови организована в основном на принципах добровольности", - добавили в учреждении.

Интересно, сколько крови было сдано гражданами в 2024 году?

Согласно официальным данным Республиканского банка крови, в 2024 году в общей сложности 126 148 человек стали донорами крови. Из них 114 257 - добровольные доноры. Остальные доноры сдавали кровь повторно:

Основным направлением донорства в Азербайджане является развитие добровольного донорства. Это объясняется следующими причинами:

- Добровольное донорство безопаснее, этичнее и более устойчиво;

- Защита здоровья людей и продвижение бескорыстной благотворительности.

Также было отмечено, что Министерство здравоохранения и Республиканский банк крови уделяют основное внимание продвижению добровольного и бесплатного донорства крови. В законодательстве разрабатываются дополнительные механизмы поощрения и проводятся работы по повышению осведомленности.

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