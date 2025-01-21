Какие основные симптомы и способы защиты от оспы обезьян?

Риск заражения оспой обезьян выше у лиц, часто меняющих половых партнеров, а также лиц с иммунодефицитом, при контакте с серьезными повреждениями кожи, открытыми ранами.

Об этом сообщил Day.Az специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он сказал, что передача вируса происходит при контакте с больными животными, людьми или материалами, зараженными вирусом. Т.Эйвазов отметил, что у большинства здоровых людей болезнь протекает в легкой форме и приводит к скорейшему выздоровлению: "Заболевание может протекать тяжело у детей младшего возраста, беременных женщин, людей с иммунодефицитом по разным причинам, включая людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилых людей".

Инфекционист также рассказал о способах защиты от вируса. Он отметил, что пациенты, которым не требуется госпитализация, должны быть изолированы дома: "Пациенты, те, кто контактировал с ними, люди, которые контактировали с одеждой пациентов, постельным бельем или загрязненными материалами, должны соблюдать правила гигиены рук и использовать дезинфектанты для рук на спиртовой основе".

Отметим, что в Азербайджане выявлен первый случай заражения оспой обезьян.