https://news.day.az/society/1724468.html Напечатаны бюллетени с именами кандидатов по 685 муниципалитетам - Ровзат Гасымов Напечатаны бюллетени с именами кандидатов по 685 муниципалитетам. Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК. Он отметил, что сейчас осуществляется их упаковка.
Напечатаны бюллетени с именами кандидатов по 685 муниципалитетам - Ровзат Гасымов
Напечатаны бюллетени с именами кандидатов по 685 муниципалитетам.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Он отметил, что сейчас осуществляется их упаковка.
"22-23 января планируется передать бюллетени окружным избирательным комиссиям. Избирательные участки также будут раздавать бюллетени участковым избирательным комиссиям в течение 3 дней", - добавил Гасымов.
Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре