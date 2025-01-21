https://news.day.az/society/1724538.html В двух районах Баку временно не будет газа 22 января в некоторых населенных пунктах Хазарского и Сабунчинского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз".
В двух районах Баку временно не будет газа
22 января в некоторых населенных пунктах Хазарского и Сабунчинского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз".
В период проведения ремонтных работ с 10:00 утра будет приостановлена подача газа в жилой массив Гушчулуг в поселке Бузовна Хазарского района, а также по адресам: Городское шоссе, улицы Н.Байбакова, И.Асланова, М.Ибрагимова, Е.Саратова и М.Э.Расулзаде в Сабунчинском районе.
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