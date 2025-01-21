В двух районах Баку временно не будет газа

22 января в некоторых населенных пунктах Хазарского и Сабунчинского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз".

В период проведения ремонтных работ с 10:00 утра будет приостановлена подача газа в жилой массив Гушчулуг в поселке Бузовна Хазарского района, а также по адресам: Городское шоссе, улицы Н.Байбакова, И.Асланова, М.Ибрагимова, Е.Саратова и М.Э.Расулзаде в Сабунчинском районе.