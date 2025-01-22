https://news.day.az/society/1724660.html В Азербайджане открывается сезон охоты Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, на котором было принято решение объявить охотничий сезон на территории Азербайджанской Республики открытым с 22 января. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В Азербайджане открывается сезон охоты
Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, на котором было принято решение объявить охотничий сезон на территории Азербайджанской Республики открытым с 22 января.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Официальный представитель Службы по охране биологического разнообразия Арзу Бабаева сообщила, что граждане могут получить информацию о сроках и нормах охоты на птиц, на которых разрешена охота, на сайте eco.gov.az.
"Во время охоты следует соблюдать действующие нормативы правил охоты и использовали только участки, отведенные под охоту", - добавила она.
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