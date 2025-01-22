В Азербайджане открывается сезон охоты

Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, на котором было принято решение объявить охотничий сезон на территории Азербайджанской Республики открытым с 22 января.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Официальный представитель Службы по охране биологического разнообразия Арзу Бабаева сообщила, что граждане могут получить информацию о сроках и нормах охоты на птиц, на которых разрешена охота, на сайте eco.gov.az.