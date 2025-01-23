Предотвращена попытка сбыта крупной партии иранских наркотиков

В Главное управление по борьбе с наркотиками поступила оперативная информация о том, что в страну нелегально ввезена очередная крупная партия наркотиков.

Как сообщили Day.Az в МВД, операция, начавшаяся с Лянкяранского района, завершилась в Сабунчинском районе Баку.

В результате был задержан один из ключевых членов наркосети , неоднократно судимый за преступления, связанные с наркотиками, 31-летний Эльгюн Алиев. У него дома и в машине, в которой он ехал, было обнаружено около 36 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

В своих показаниях он признался, что получил марихуану через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что наркодилеры начали активнее использовать соцсети для набора курьеров.