Этим гражданам могут предоставить право на приобретение гражданского оружия

В Азербайджане граждане, достигшие 21 года, будут иметь право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О служебном и гражданском оружии", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействию коррупции.

Согласно проекту, граждане Азербайджанской Республики, достигшие восемнадцатилетнего возраста в Азербайджанской Республике, будут иметь право на приобретение гражданского оружия, за исключением огнестрельного. В Азербайджанской Республике гражданам, достигшим 21 года, предоставляется право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане электронизируется процедура приобретения гражданского оружия.