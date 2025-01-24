https://news.day.az/society/1725107.html В Азербайджане средства от штрафов будут направляться на покрытие этих расходов В Азербайджане средства от штрафов будут направляться на покрытие расходов, связанных с эксплуатацией светофоров
В Азербайджане средства от штрафов будут направляться на покрытие этих расходов
Внесены изменения в "Правила использования по назначению средств, поступающих от штрафов, уплаченных физическими и юридическими лицами за нарушение положений закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении".
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, средства от штрафов будут направлены на покрытие расходов, связанных с эксплуатацией светофоров, используемых для регулирования дорожного движения.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводится новый штраф.
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