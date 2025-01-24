Генпрокурор Азербайджана произвел новые назначения

Согласно соответствующему приказу генерального прокурора Кямрана Алиева, заместитель прокурора города Сумгайыт Исмаил Абиев назначен прокурором Сиязанского района.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что Исмаил Абиев, принятый на службу в органы прокуратуры в 2008 году, ранее работал следователем в прокуратурах Ясамальского и Наримановского районов города Баку, в Управлении по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры, Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, а также прокурором управления и отдела прокуратуры города Баку.

Другим приказом генерального прокурора Юсуф Новрузов был назначен заместителем прокурора города Сумгайыт.

Юсуф Новрузов, принятый на службу в органы прокуратуры в 2011 году, ранее работал следователем прокуратуры Гарадагского района, прокурором отдела криминалистики Следственного управления прокуратуры города Баку.

До нынешнего назначения Юсиф Новрузов работал прокурором Управления превентивных мер и расследований Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.