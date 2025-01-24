Выгодно ли купить квартиру на стадии котлована? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В последние годы рынок жилья в Баку претерпел заметные изменения. Значительное повышение цен затронуло как квартиры с готовым ремонтом, так и объекты на стадии строительства, включая жилье в новостройках на стадии котлована, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər.
Эксперт в области строительства Мухтар Эртуран отметил, что раньше покупка квартир в строящихся комплексах была более привлекательной из-за существенной разницы в цене по сравнению с готовым жильем.
"Если рассматривать Ясамальский район или близлежащие зоны возле станции метро "Нариман Нариманов", то 7-8 лет назад разница в цене за квадратный метр при покупке жилья на стадии котлована могла составлять 400-500 манатов, а в некоторых случаях даже достигала 600 манатов. Например, на Ясамале квадратный метр в строящемся доме стоил около 1 200-1 300 манатов. После завершения строительства цена этой квартиры могла легко вырасти до 1 550-1 600 манатов. Но сегодня эта разница значительно уменьшилась", - подчеркнул эксперт.
Кроме изменений цен, на рынке недвижимости Баку также произошли сдвиги в предпочтениях покупателей. Если раньше многие предпочитали покупать квартиры на ранних стадиях строительства, то сегодня всё больше клиентов выбирают уже готовые квартиры с полной отделкой и развитой инфраструктурой.
"Сейчас разница в цене между квартирами на стадии котлована и готовым жильем составляет около 250-350 манатов за квадратный метр. Разница зависит от конкретного здания или жилого комплекса. Например, если сегодня приобрести квартиру в районе станции метро "Нариман Нариманов" за 1 600-1 700 манатов за квадратный метр на стадии котлована, то через 6-7 месяцев или через год её цена, наверняка, вырастет до 2 000-2 300 манатов", - добавил Мухтар Эртуран.
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