Выгодно ли купить квартиру на стадии котлована?

В последние годы рынок жилья в Баку претерпел заметные изменения. Значительное повышение цен затронуло как квартиры с готовым ремонтом, так и объекты на стадии строительства, включая жилье в новостройках на стадии котлована, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər.

Эксперт в области строительства Мухтар Эртуран отметил, что раньше покупка квартир в строящихся комплексах была более привлекательной из-за существенной разницы в цене по сравнению с готовым жильем.

"Если рассматривать Ясамальский район или близлежащие зоны возле станции метро "Нариман Нариманов", то 7-8 лет назад разница в цене за квадратный метр при покупке жилья на стадии котлована могла составлять 400-500 манатов, а в некоторых случаях даже достигала 600 манатов. Например, на Ясамале квадратный метр в строящемся доме стоил около 1 200-1 300 манатов. После завершения строительства цена этой квартиры могла легко вырасти до 1 550-1 600 манатов. Но сегодня эта разница значительно уменьшилась", - подчеркнул эксперт.

Кроме изменений цен, на рынке недвижимости Баку также произошли сдвиги в предпочтениях покупателей. Если раньше многие предпочитали покупать квартиры на ранних стадиях строительства, то сегодня всё больше клиентов выбирают уже готовые квартиры с полной отделкой и развитой инфраструктурой.