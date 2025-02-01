Как коронавирус повлиял на наши лёгкие?

Многие люди до сих пор испытывают последствия COVID-19, оставившего след в их организме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", врач-пульмонолог Асад Бейдуллаев отмечает, что особенно у тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме или долго боролся с вирусом, могут наблюдаться повреждения легких.

Некоторые пациенты жалуются на проблемы с дыханием, бессонницу, хроническую усталость и учащенное сердцебиение. Бывают случаи, когда даже при ходьбе на короткие дистанции у человека возникает одышка. По словам специалиста, воспаление легких, вызванное коронавирусом, в ряде случаев приводит к фиброзу - уплотнению тканей. Это снижает дыхательную функцию и может помешать полному восстановлению, оставляя необратимые изменения в легких.

Врач также подчеркнул, что для пациентов, страдающих от последствий инфекции, очень важны дыхательная гимнастика и физиотерапия. В некоторых случаях требуется профессиональная реабилитация под строгим медицинским наблюдением.

Представляем более подробный видеоматериал по данной теме: