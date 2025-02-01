К сведению пенсионеров

В рамках реализованного с начала текущего года нового пакета социальных реформ пенсии повысятся, и уже в следующем месяце все пенсии будут выплачены в увеличенном размере.

Как передает Day.Az, об этом заявили на очередном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что рост пенсий произойдет в двух направлениях. Так, пенсии будут повышены после индексации, а с 1 февраля этого года пенсии размером меньше 320 манатов будут доведены до указанного размера.