https://news.day.az/society/1727143.html К сведению пенсионеров - новые социальные реформы В рамках реализованного с начала текущего года нового пакета социальных реформ пенсии повысятся, и уже в следующем месяце все пенсии будут выплачены в увеличенном размере. Как передает Day.Az, об этом заявили на очередном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.
К сведению пенсионеров - новые социальные реформы
В рамках реализованного с начала текущего года нового пакета социальных реформ пенсии повысятся, и уже в следующем месяце все пенсии будут выплачены в увеличенном размере.
Как передает Day.Az, об этом заявили на очередном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.
Было отмечено, что рост пенсий произойдет в двух направлениях. Так, пенсии будут повышены после индексации, а с 1 февраля этого года пенсии размером меньше 320 манатов будут доведены до указанного размера.
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