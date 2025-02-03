Аферисты предлагают фейковую работу в Европе

Некоторым гражданам рассылают фейковые предложения о работе в Норвегии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, мошенники распространяют объявления от имени несуществующих компаний, предлагая трудоустройство. После отклика соискателей у них требуют определённую сумму денег за якобы оформление документов.

Проживающий в Норвегии азербайджанец Хаган Азизов отметил, что к нему обратились десятки людей с подобными вопросами. Узнав детали, они отказались переводить деньги мошенникам.

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило "Xəzər Xəbər", что по таким случаям принимаются оперативные меры. Ведомство призывает граждан, столкнувшихся с подобными схемами, обращаться в службу "102" или на официальные страницы МВД в социальных сетях.