Полицейская операция в Балакене

В ходе операции, проведенной сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, была предотвращена реализация крупной партии наркотических средств, ввезенных в страну контрабандным путем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе операции был задержан ранее судимый Ашгин Исмаилов.

У него было обнаружено и изъято 30 кг марихуаны и около 3 кг героина, а также таблетки метадона. Задержанный заявил, что приобрел наркотические средства с целью дальнейшего сбыта.

По решению суда в отношении А.Исмаилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе других операций в Балакене задержаны еще 15 человек, вовлеченных в незаконный оборот наркотических веществ. Во время обыска в доме у задержанного Ильхама Мурадова также были обнаружены и изъяты автомат "Калашников", магазин и патроны.

Кроме того, в ходе мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконно хранящегося огнестрельного оружия, с территории района изъяты 1 автомат и 3 охотничьих ружья.