В Тертерском районе задержали вооруженного наркодиллера

В Тертерском районе был задержан Хасайбей Садыглы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, у задержанного были найдены и изъяты метамфетамин и автомат Калашникова.

По данному делу начато уголовное производство, и в отношении Садыглы судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее мы сообщали, что в Балакене провели полицейскую операцию в результате которой было задержано 16 человек.