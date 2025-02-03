https://news.day.az/society/1727386.html В Тертерском районе задержали вооруженного наркодиллера В Тертерском районе был задержан Хасайбей Садыглы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ. Как передает Day.Az со ссылкой на бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, у задержанного были найдены и изъяты метамфетамин и автомат Калашникова.
В Тертерском районе задержали вооруженного наркодиллера
В Тертерском районе был задержан Хасайбей Садыглы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.
Как передает Day.Az со ссылкой на бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, у задержанного были найдены и изъяты метамфетамин и автомат Калашникова.
По данному делу начато уголовное производство, и в отношении Садыглы судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее мы сообщали, что в Балакене провели полицейскую операцию в результате которой было задержано 16 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре