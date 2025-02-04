Жуткое ДТП в центре Баку: автомобиль перевернулся

В Сети появились кадры жуткого ДТП, произошедшего в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", авария произошла на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Х. Рустамова из-за нарушения правил маневра водителем автомобиля "Mitsubishi Pajero".

По предварительной информации, водитель "Mitsubishi Pajero" не уступил дорогу на перекрёстке при повороте налево, что привело к столкновению с двигавшимся по главной дороге автомобилем "ВАЗ".

От сильного удара "ВАЗ" опрокинулся и снёс светофор, повредив дорожную инфраструктуру. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

Отметим, что за прошлый год в результате дорожно-транспортных происшествий в столице был поврежден 41 светофор.