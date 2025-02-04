В Имишли задержаны наркокурьеры

В Имишлинском районе задержаны наркокурьеры с крупной партией запрещенных веществ, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны двое жителей Баку - Анар Гадашев и Эльшад Багиров. Их подозревают в незаконном распространении наркотиков на территории района.

При обыске у задержанных обнаружили 12 килограммов марихуаны и метамфетамина. Как выяснилось в ходе расследования, они работали в качестве курьеров, перевозивших наркотики за денежное вознаграждение.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, суд избрал им меру пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Имишли задержаны члены наркосети.