В Азербайджане резко понизится температура, пойдет снег

В Азербайджане резко понизится температура воздуха, ожидаются осадки и снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с 5 по 8 февраля, начиная с восточных районов, погодные условия изменятся. Ожидаются дожди, а в горных и предгорных районах - снег. В некоторых местах осадки будут особенно интенсивными.

Температура воздуха понизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az