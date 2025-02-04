https://news.day.az/society/1727701.html В Азербайджане резко понизится температура, пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане резко понизится температура воздуха, ожидаются осадки и снег. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с 5 по 8 февраля, начиная с восточных районов, погодные условия изменятся. Ожидаются дожди, а в горных и предгорных районах - снег.
В Азербайджане резко понизится температура, пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане резко понизится температура воздуха, ожидаются осадки и снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с 5 по 8 февраля, начиная с восточных районов, погодные условия изменятся. Ожидаются дожди, а в горных и предгорных районах - снег. В некоторых местах осадки будут особенно интенсивными.
Температура воздуха понизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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