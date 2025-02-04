https://news.day.az/society/1727710.html

На Каспии продолжают искать пропавшего рыбака

Продолжаются поиски рыбака, пропавшего в море в Лянкяране. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня продолжаются поиски рыбака Махмуда Ибаева, 1984 г. р., считающегося пропавшим в Лянкяране. В поисках участвуют спасатели соответствующей Госслужбы МЧС и вертолет авиаотряда.