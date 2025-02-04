На Каспии продолжают искать пропавшего рыбака

Продолжаются поиски рыбака, пропавшего в море в Лянкяране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня продолжаются поиски рыбака Махмуда Ибаева, 1984 г. р., считающегося пропавшим в Лянкяране.

В поисках участвуют спасатели соответствующей Госслужбы МЧС и вертолет авиаотряда.

Рашад Ибаев - брат Махмуда Ибаева сообщил, что после обнаружения тела рыбака Назима Аббасова поиски усилились.

13 января пропали рыбаки Махмуд Ибаев, 1984 г. р. и Назим Аббасов, 1968 г. р.

Тело Назима Аббасова было найдено 2 февраля.