https://news.day.az/society/1727710.html На Каспии продолжают искать пропавшего рыбака Продолжаются поиски рыбака, пропавшего в море в Лянкяране. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня продолжаются поиски рыбака Махмуда Ибаева, 1984 г. р., считающегося пропавшим в Лянкяране. В поисках участвуют спасатели соответствующей Госслужбы МЧС и вертолет авиаотряда.
На Каспии продолжают искать пропавшего рыбака
Продолжаются поиски рыбака, пропавшего в море в Лянкяране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня продолжаются поиски рыбака Махмуда Ибаева, 1984 г. р., считающегося пропавшим в Лянкяране.
В поисках участвуют спасатели соответствующей Госслужбы МЧС и вертолет авиаотряда.
Рашад Ибаев - брат Махмуда Ибаева сообщил, что после обнаружения тела рыбака Назима Аббасова поиски усилились.
13 января пропали рыбаки Махмуд Ибаев, 1984 г. р. и Назим Аббасов, 1968 г. р.
Тело Назима Аббасова было найдено 2 февраля.
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