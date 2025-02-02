https://news.day.az/society/1727208.html В регионе Азербайджана обнаружен утопленник На берегу Каспийского моря в лянкяранском селе Сиявар обнаружено тело Назима Аббасова, одного из рыбаков, пропавших без вести некоторое время назад. Как сообщает Day.Az, тело было обнаружено сегодня около 11 часов рыбаками в районе села Шахагадж Астаринского района.
В регионе Азербайджана обнаружен утопленник
На берегу Каспийского моря в лянкяранском селе Сиявар обнаружено тело Назима Аббасова, одного из рыбаков, пропавших без вести некоторое время назад.
Как сообщает Day.Az, тело было обнаружено сегодня около 11 часов рыбаками в районе села Шахагадж Астаринского района.
Отметим, что 13 января в Каспийском море недалеко от села Сиявар Лянкарана, пропали рыбаки Ибаев Махмуд Абдулали оглу 1984 г.р. и Аббасов Назим Самед оглу 1968 г.р. С тех пор велись их поиски.
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