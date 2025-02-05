Разъяснены правила пользования приложением "Электронный рецепт"

Приложение "Электронный рецепт" предназначено для использования врачами, фармацевтами и пациентами в качестве единой системы, и процесс использования этого приложения очень прост.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

"В целях обеспечения доступности мобильного приложения Reseptim на официальных интернет-ресурсах министерства здравоохранения (www.sehiyye.gov.az, www.e-health.gov.az) с января 2024 года размещены специальные ссылки. Отсканировав QR-коды, указанные в этих ссылках, с помощью соответствующих мобильных устройств можно загрузить мобильное приложение Reseptim. Доступ к мобильному приложению Reseptim осуществляется через "Цифровой вход" (Digital Login). После входа в приложение лицам, использующим функцию "Выбор профиля" (Profil Seçimi) для назначения электронного рецепта, необходимо выбрать соответствующий профиль. Профиль для врачей позволяет им видеть все выписанные ими электронные рецепты, а также список пациентов, прошедших обследование", - сказала она.

С. Магеррамова сообщила, что если врач работает в нескольких медицинских учреждениях, то он должен выбрать текущее медицинское учреждение, в котором он выписывает рецепт, через функцию "Выбор профиля".