В Азербайджане индексация коснется и этого вида пенсий
С начала 2023 года реализуется единый подход к ежегодной индексации и повышению пенсий для всех пенсионеров.
Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Day.Az.
Было сказано, что ежегодная индексация пенсий распространяется и на пенсионеров, которым уже назначена доплата к пенсии за выслугу лет (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и т. д.).
Это позволило ежегодно регулярно увеличивать их пенсии. Действующее повышение пенсий за счет индексации распространяется также на пенсии с надбавками за выслугу лет.
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