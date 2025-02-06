В Азербайджане меняются цены на эти товары

Статистика показывает, что цены на гигиенические средства ежегодно растут в среднем на 10-15 процентов. Гигиенические салфетки, зубная паста, мыло и стиральные порошки - цены на эти товары растут. Поскольку эти товары необходимы в повседневной жизни, их подорожание вызывает беспокойство. Чем же оно вызвано?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, экономист Халид Керимли связал рост цен с импортом, в том числе подорожанием бензина и дизельного топлива.

"Рынок гигиенических товаров в Азербайджане зависит от импорта. Местного производства нет, а имеющееся производство занято только расфасовкой. По мере роста цен на импортные товары неизбежен рост их стоимости на местном рынке. Рост цен на бензин и дизельное топливо также влияет на подорожание во всей экономике. Растут траты на перевозку, и это также приводит к росту цен", - отметил эксперт.