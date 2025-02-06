В некоторых районах Азербайджана идут дожди

В некоторых районах Азербайджана наблюдаются осадки.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической Службе.

Дожди идут в ряде регионов, сопровождаясь северо-западным ветром. В условиях желтого предупреждения скорость ветра местами достигает 18 м/с. Туман снижает видимость до 500-1000 метров.

Температура в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах составляет около 7 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных областях - до 4 градусов, а в высокогорьях - до 7 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az