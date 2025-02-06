https://news.day.az/society/1728248.html В некоторых районах Азербайджана идут дожди В некоторых районах Азербайджана наблюдаются осадки. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической Службе. Дожди идут в ряде регионов, сопровождаясь северо-западным ветром. В условиях желтого предупреждения скорость ветра местами достигает 18 м/с. Туман снижает видимость до 500-1000 метров.
В некоторых районах Азербайджана идут дожди
В некоторых районах Азербайджана наблюдаются осадки.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической Службе.
Дожди идут в ряде регионов, сопровождаясь северо-западным ветром. В условиях желтого предупреждения скорость ветра местами достигает 18 м/с. Туман снижает видимость до 500-1000 метров.
Температура в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах составляет около 7 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных областях - до 4 градусов, а в высокогорьях - до 7 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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