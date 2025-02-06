В Габале изъято огнестрельное оружие

В результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, у жителя района был обнаружен пистолет без соответствующих документов.

Об этом Day.Az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в результате проведенных профилактических мероприятий граждане добровольно сдали в полицию 10 винтовок, не имеющих надлежащих документов.