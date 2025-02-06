https://news.day.az/society/1728308.html В Габале изъято огнестрельное оружие В результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, у жителя района был обнаружен пистолет без соответствующих документов. Об этом Day.Az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В Габале изъято огнестрельное оружие
В результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, у жителя района был обнаружен пистолет без соответствующих документов.
Об этом Day.Az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что в результате проведенных профилактических мероприятий граждане добровольно сдали в полицию 10 винтовок, не имеющих надлежащих документов.
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