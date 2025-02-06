https://news.day.az/society/1728331.html MIDA построит новый жилой комплекс в этом городе Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начинает работы по строительству нового жилого комплекса. Как сообщает Day.Az, агентство планирует построить жилой комплекс на земельном участке площадью 4,98 га на улице Алигулу Гамкюсара в городе Нахчыван
MIDA построит новый жилой комплекс в этом городе
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начинает работы по строительству нового жилого комплекса.
Как сообщает Day.Az, агентство планирует построить жилой комплекс на земельном участке площадью 4,98 га на улице Алигулу Гамкюсара в городе Нахчыван
Согласно информации, MİDA уже приступило к подготовке проекта в связи со строительством жилого комплекса.
По прогнозам агентства, на выполнение указанных работ будет потрачено 619,5 тыс. манатов.
Отметим, что ранее агентство дало старт строительству нового жилого комплекса на земельном участке площадью 5,83 га в поселке Говсан Сураханского района Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре