Будет создан дом-музей Хёкумы Алиевой

Предметы, связанные с трудовой деятельностью Хёкумы, были переданы в Национальный музей истории Азербайджана. Остальные личные вещи будут выставлены в музее, который мы организуем в нашем доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом сказал Джалил Алиев, отец Национального героя Хёкумы Алиевой, с трагической гибели которой прошло 40 дней.

Он также отметил, что руководство ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и коллеги Хёкумы регулярно интересуются делами их семьи и оказывают поддержку.

"Я благодарен и им, и своему народу. Коллеги дочери, родственники, множество незнакомых людей приезжают из разных мест, чтобы выразить соболезнования. Мне тяжело смириться с потерей дочери. Не знаю, как прошли эти 40 дней, потому что я больше не живу, я умер", - добавил отец покойной стюардессы.

Он также выразил надежду, что виновные в авиакатастрофе понесут самое суровое наказание.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный №J2-8243, потерпел крушение близ Актау (Казахстан). В авиакатастрофе погибли 38 человек, в том числе 3 члена экипажа, включая 2 пилотов.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года бортпроводница Хёкума Алиева была посмертно удостоена звания "Национальный герой Азербайджана".