Жители Джебраила получили качественное медобследование

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы "Большое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения в связи с выявлением различных заболеваний, предоставлением медицинских консультаций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минздрав Азербайджана, очередное подобное мероприятие, организованное ведомством, состоялось 7-го февраля в городе Джебраил.

Обследования, проведенные медперсоналом Научно-исследовательского института легочных заболеваний министерства здравоохранения, осуществлялись в специально оборудованной и оснащенной полным комплектом медицинского оборудования мобильной клинике НИИ легочных заболеваний Минздрава. Мобильные клиники за счет модульного принципа построения оборудования созданы с целью обеспечения качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.

В ходе акции пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, рентгенолог, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию органов грудной клетки, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию и анализ крови.

По результатам обследований лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, были даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В целом в ходе обследования около 300 жителей Джебраила прошли осмотр врачей.

Затем для жителей Джебраильского района было организовано информационно-просветительское мероприятие. Выступившие с презентациями сотрудники НИИ отметили, что целью акции является улучшение здоровья населения путем проведения регулярных выездных медицинских осмотров населения на освобожденных от оккупации территориях. Помимо этого, мероприятие организовано с целью оказания поддержки и помощи в охране здоровья жителей Джебраила, а также повышения осведомленности об основных аспектах здоровья легких и профилактических мерах.

Вместе с тем на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о заболеваниях легких и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях, говорится в информации ведомства.