Новое назначение в министерстве науки и образования Азербайджана

В министерстве науки и образования Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Day.Az, соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Чапай Мамедов назначен заведующим отделом дошкольного и общего образования министерства.

Отметим, что Чапай Мамедов обладает степенью бакалавра по психологии и менеджменту, а также магистерской степенью по организации и управлению бизнесом. Ранее он занимал должность начальника отдела человеческих ресурсов министерства.