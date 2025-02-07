https://news.day.az/society/1728571.html Новое назначение в министерстве науки и образования Азербайджана В министерстве науки и образования Азербайджана произведено новое назначение. Как сообщает Day.Az, соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Чапай Мамедов назначен заведующим отделом дошкольного и общего образования министерства.
Новое назначение в министерстве науки и образования Азербайджана
В министерстве науки и образования Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщает Day.Az, соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Чапай Мамедов назначен заведующим отделом дошкольного и общего образования министерства.
Отметим, что Чапай Мамедов обладает степенью бакалавра по психологии и менеджменту, а также магистерской степенью по организации и управлению бизнесом. Ранее он занимал должность начальника отдела человеческих ресурсов министерства.
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