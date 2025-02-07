Сколько продлится нестабильная погода в Азербайджане?

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 10 февраля.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, 8 и 9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки, в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег, наблюдаемый сильный северо-западный ветер постепенно ослабнет утром 9 февраля.

"8 февраля в регионах Азербайджана сохранится дождливая погода, в горных и предгорных районах выпадет снег. Ожидается, что с утра 9 февраля осадки постепенно прекратятся, в течение дня в большинстве регионов будет преимущественно без осадков", - сказал он.

Глава Службы добавил, что 10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах ожидается относительная стабильная погода, днем будет преимущественно без осадков, умеренный западный ветер. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-5 градуса тепла, в низменных районах 5-8 градусов тепла, в горных районах - до 5 градусов мороза.

"В связи с ожидаемой морозной погодой 8-10 февраля в горных районах возможна гололедица", - заключил Н.Махмудов.