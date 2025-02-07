https://news.day.az/society/1728632.html Информационный щит упал на автобус в Баку - ВИДЕО Сильный ветер в центре Баку повредил информационный щит, который внезапно упал на проезжающий автобус. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна, 53. Щит, установленный на возвышении у дороги, внезапно упал на проезжающий автобус маршрута №61, заблокировав движение.
Информационный щит упал на автобус в Баку - ВИДЕО
Сильный ветер в центре Баку повредил информационный щит, который внезапно упал на проезжающий автобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна, 53.
Щит, установленный на возвышении у дороги, внезапно упал на проезжающий автобус маршрута №61, заблокировав движение.
В результате дорожное движение было временно остановлено, а сам щит, застрявший на боковой части автобуса, был снят с помощью прохожих. После этого автобус смог продолжить движение.
К счастью, в происшествии никто не пострадал.
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