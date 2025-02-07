Информационный щит упал на автобус в Баку

Сильный ветер в центре Баку повредил информационный щит, который внезапно упал на проезжающий автобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна, 53.

Щит, установленный на возвышении у дороги, внезапно упал на проезжающий автобус маршрута №61, заблокировав движение.

В результате дорожное движение было временно остановлено, а сам щит, застрявший на боковой части автобуса, был снят с помощью прохожих. После этого автобус смог продолжить движение.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.