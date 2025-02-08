Хорошая новость для семей с тремя детьми

В Азербайджане предложено считать многодетными семьи, в которых трое детей, а не пятеро, как раньше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, член парламентского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Мехрибан Велиева, сообщила, что такие инициативы поднимались и ранее, и в настоящее время ведется работа по их реализации. Изменения планируется внести в государственную программу по демографическому развитию.

По словам депутата, в стране более 100 000 семей с тремя детьми. Если новый критерий многодетности будет принят, дети из этих семей смогут получать социальную помощь.

Стоит отметить, что в настоящее время ежемесячное социальное пособие для семей с пятью и более детьми составляет 105 манатов на каждого ребенка.