Смертельное ДТП в Астаре

В поселке Эрчиван Астаринского районе произошло смертельное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобиль марки "ВАЗ" и мотоциклист. В результате водитель мотоцикла Низами Аскеров скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту ведется расследование.