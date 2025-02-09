https://news.day.az/society/1728953.html Смертельное ДТП в Астаре В поселке Эрчиван Астаринского районе произошло смертельное ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобиль марки "ВАЗ" и мотоциклист. В результате водитель мотоцикла Низами Аскеров скончался от полученных травм на месте происшествия. По факту ведется расследование.
Смертельное ДТП в Астаре
В поселке Эрчиван Астаринского районе произошло смертельное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобиль марки "ВАЗ" и мотоциклист. В результате водитель мотоцикла Низами Аскеров скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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