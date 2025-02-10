https://news.day.az/society/1729042.html Насколько повысят пособия и пенсии в Азербайджане? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ В Азербайджане в ближайшие месяцы планируется повысить пособия и пенсии. Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов в интервью для "Xəzər Xəbər". Он отметил, что в рамках нового пакета социальных реформ, было обеспечено повышение минимальной пенсии.
Насколько повысят пособия и пенсии в Азербайджане? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В Азербайджане в ближайшие месяцы планируется повысить пособия и пенсии.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов в интервью для "Xəzər Xəbər".
Он отметил, что в рамках нового пакета социальных реформ, было обеспечено повышение минимальной пенсии. В ближайшие месяцы также будут увеличены пособия и пенсии.
Депутат добавил, что конкретный размер повышения станет известен после предложений Кабинета министров.
Следует отметить, что при увеличении, как правило, учитываются показатели средней годовой инфляции и уровень прожиточного минимума.
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