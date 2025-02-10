Насколько повысят пособия и пенсии в Азербайджане?

В Азербайджане в ближайшие месяцы планируется повысить пособия и пенсии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов в интервью для "Xəzər Xəbər".

Он отметил, что в рамках нового пакета социальных реформ, было обеспечено повышение минимальной пенсии. В ближайшие месяцы также будут увеличены пособия и пенсии.

Депутат добавил, что конкретный размер повышения станет известен после предложений Кабинета министров.

Следует отметить, что при увеличении, как правило, учитываются показатели средней годовой инфляции и уровень прожиточного минимума.