https://news.day.az/society/1729432.html Новый вид мошенничества - предупреждение Киберпреступники прибегли к очередному виду мошенничества. Как сообщили Day.Az в "Азерпочт", в отправленных гражданам сообщениях за получение посылок требуют плату в размере 1 маната и предлагают перейти по ссылке для осуществления платежа.
Новый вид мошенничества - предупреждение
Киберпреступники прибегли к очередному виду мошенничества.
Как сообщили Day.Az в "Азерпочт", в отправленных гражданам сообщениях за получение посылок требуют плату в размере 1 маната и предлагают перейти по ссылке для осуществления платежа.
"Как "Азерпочт", еще раз доводим до сведения граждан, что никогда не требуем от граждан онлайн оплаты и не отправляем ссылки в своих сообщениях", - заверили в структуре.
Граждан просят обращаться в кол-центр 169 или в аккаунты в соцсетях "Азерпочт" при получении подозрительных сообщений или ссылок.
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