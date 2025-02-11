Новый вид мошенничества

Киберпреступники прибегли к очередному виду мошенничества.

Как сообщили Day.Az в "Азерпочт", в отправленных гражданам сообщениях за получение посылок требуют плату в размере 1 маната и предлагают перейти по ссылке для осуществления платежа.

"Как "Азерпочт", еще раз доводим до сведения граждан, что никогда не требуем от граждан онлайн оплаты и не отправляем ссылки в своих сообщениях", - заверили в структуре.

Граждан просят обращаться в кол-центр 169 или в аккаунты в соцсетях "Азерпочт" при получении подозрительных сообщений или ссылок.