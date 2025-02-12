На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
4) проспекте Нефтчиляр, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
5) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;
6) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
11) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12) улице Зарифы Алиевой.
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