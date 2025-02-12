На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

4) проспекте Нефтчиляр, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;

6) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

11) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12) улице Зарифы Алиевой.