Ожидается магнитная буря

12 февраля ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ сообщается, что информацию распространил Центр прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные ураганы классифицируются по уровню силы - K-индексу от 2 до 9. Чем выше K-индекс, тем сильнее буря и ее последствия, а также воздействие на людей и оборудование.