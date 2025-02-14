https://news.day.az/society/1730155.html В Агдаме обнаружены человеческие останки В Агдаме обнаружены человеческие кости. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены во время раскопок на территории села Хыдырлы. По факту соответствующими структурами проводится расследование.
В Агдаме обнаружены человеческие останки
В Агдаме обнаружены человеческие кости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены во время раскопок на территории села Хыдырлы.
По факту соответствующими структурами проводится расследование.
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