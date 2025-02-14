В Агдаме обнаружены человеческие останки

В Агдаме обнаружены человеческие кости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены во время раскопок на территории села Хыдырлы.

По факту соответствующими структурами проводится расследование.

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