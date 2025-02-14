https://news.day.az/society/1730163.html Из оборота изъята крупная партия накотиков Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Отмечается, что за минувшие сутки в ходе оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 20,5 кг наркотических средств.
Из оборота изъята крупная партия накотиков
Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД
Отмечается, что за минувшие сутки в ходе оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 20,5 кг наркотических средств.
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