Из оборота изъята крупная партия накотиков

Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД

Отмечается, что за минувшие сутки в ходе оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 20,5 кг наркотических средств.