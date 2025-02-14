Удивительные кадры замерзшего водопада в Загатале

В Загатальском районе замерз знаменитый водопад Ганслар.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил аккаунт "soltanoff_foto".

В опубликованном видео указано, что оно было снято 8 февраля, в тот день температура опустилась до -13 градусов, что привело к замерзанию половины водопада Ганслар.

Представляем вам эти кадры: