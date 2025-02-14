https://news.day.az/society/1730199.html Удивительные кадры замерзшего водопада в Загатале - ВИДЕО В Загатальском районе замерз знаменитый водопад Ганслар. Как сообщает Day.Az, об этом сообщил аккаунт "soltanoff_foto". В опубликованном видео указано, что оно было снято 8 февраля, в тот день температура опустилась до -13 градусов, что привело к замерзанию половины водопада Ганслар. Представляем вам эти кадры:
Удивительные кадры замерзшего водопада в Загатале - ВИДЕО
В Загатальском районе замерз знаменитый водопад Ганслар.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил аккаунт "soltanoff_foto".
В опубликованном видео указано, что оно было снято 8 февраля, в тот день температура опустилась до -13 градусов, что привело к замерзанию половины водопада Ганслар.
Представляем вам эти кадры:
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