Импортированную икру из Китая и России выдавали за азербайджанскую

Выявлена продажа импортированной из Китая и России икры под маркой "Azerbaijan Caviar".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками агентства, были выявлены грубые нарушения прав потребителей в 3 пунктах продажи рыбы, принадлежащих физическим лицам, работающим на "Зеленом рынке" − Самедзаде Амине Сабир гызы, Новрузову Илькину Фейруз оглу и Сулейманову Эльчину Ганимат оглу.

Так, стало известно, что импортированная из Китая и России икра общим весом 73 кг, расфасованная кустарным способом в 100-150-граммовые контейнеры, незаконно маркируется и продается под названием "Azerbaijan Caviar". В ходе проверки также были обнаружены 655 коробок и этикеток с надписью "Azerbaijan Caviar".

В отношении предпринимателей были приняты меры в рамках законодательства по факту введения в заблуждение покупателей, а соответствующая продукция была изъята из продажи.

Разбирательства по данному факту продолжаются.