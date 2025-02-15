https://news.day.az/society/1730480.html Новобранцы армии Азербайджана принесут присягу - Дата В воинских частях азербайджанской армии 16 февраля состоятся церемонии приведения новобранцев к военной присяге. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В оборонном ведомстве отметили, что в связи с сезонными респираторными вирусными инфекциями введены временные ограничения на посещение воинских частей.
Новобранцы армии Азербайджана принесут присягу - Дата
В воинских частях азербайджанской армии 16 февраля состоятся церемонии приведения новобранцев к военной присяге.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве отметили, что в связи с сезонными респираторными вирусными инфекциями введены временные ограничения на посещение воинских частей. Министерство призвало граждан с пониманием отнестись к этим мерам и воздержаться от посещения воинских частей во время церемоний приведения к присяге.
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