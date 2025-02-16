Задержка на одном из внутренних рейсов

На рейсе Нахчыван-Баку произошла задержка.

Как сообщает Day.Az, из-за тумана в Нахчыванской Автономной Республике сегодня возникли задержки в движении самолетов по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку.

Пассажиры, ожидающие в Нахчыванском международном аэропорту, оперативно информируются о ситуации.