https://news.day.az/society/1730621.html Задержка на одном из внутренних рейсов - причина На рейсе Нахчыван-Баку произошла задержка. Как сообщает Day.Az, из-за тумана в Нахчыванской Автономной Республике сегодня возникли задержки в движении самолетов по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку. Пассажиры, ожидающие в Нахчыванском международном аэропорту, оперативно информируются о ситуации.
Задержка на одном из внутренних рейсов - причина
На рейсе Нахчыван-Баку произошла задержка.
Как сообщает Day.Az, из-за тумана в Нахчыванской Автономной Республике сегодня возникли задержки в движении самолетов по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку.
Пассажиры, ожидающие в Нахчыванском международном аэропорту, оперативно информируются о ситуации.
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