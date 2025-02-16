Почему воды Каспийского моря окрашиваются в красный цвет?

Специалисты департамента экологии Мангистауской области провели проверку на наличие химических веществ и нефтепродуктов в связи с окрашиванием Каспийского моря в красный цвет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", по результатам анализа загрязняющих веществ не выявлено.

По словам руководителя отдела департамента экологии Мангистауской области Кайсара Надирбека, водоросли придают воде темно-бурый, красный цвет.

"Пошел снег, и явление проявилось более ярко. Водоросли растут на мелководье, в частности у нас на побережье. В тех местах, где они прибиваются, вода окрашивается. Конечно, несмотря на то, что мы знаем про это природное явление, мы обязаны проверить состояние воды", - сказал Кайсар Надирбек.

Ранее жители казахстанского города Актау обратили внимание на изменение окраски воды Каспийского моря, которая приобрела кроваво-красный цвет.