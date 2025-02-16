В Азербайджане прошли экзамены в магистратуру и на получение степени доктора философии

Государственный экзаменационный центр сегодня провел вступительный экзамен (первый этап) в магистратуру высших учебных заведений.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Экзамен начался в 11:00 и длился 3 часа 30 минут.

Для участия в экзамене подали заявки 21 926 бакалавров.

С 17 февраля ГЭЦ начнёт обработку экзаменационных материалов. Результаты будут объявляться в два этапа. В течение ближайших трёх дней будут опубликованы результаты закрытых тестовых заданий и открытых вопросов с кодированными ответами. Окончательный балл за экзамен будет представлен в течение шести недель после проверки эссе по иностранным языкам.

Кроме того, ГЭЦ провел экзамен на степень доктора философии по иностранным языкам в Баку и Нахчыване для докторантов, диссертантов и адъюнктов.

Для проведения экзамена были задействованы 2 здания, 3 руководителя экзамена, 2 общих руководителя, 19 наблюдателей и 4 сотрудника пропускного режима (охрана).

Результаты будут объявлены через две недели после экзамена по "разговорному блоку".

Экзамен по азербайджанскому языку и разговорному блоку для иностранных граждан и лиц без гражданства состоится 17 февраля.