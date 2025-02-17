https://news.day.az/society/1730774.html В Агджабеди пять членов одной семьи отравились угарным газом В Агджебединском районе пять членов одной семьи отравились угарным газом. Как сообщает Day.Az, угарным газом отравились жительница района Афсана Керимова 1994 г.р. и четверо ее детей. Все пятеро госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
В Агджабеди пять членов одной семьи отравились угарным газом
В Агджебединском районе пять членов одной семьи отравились угарным газом.
Как сообщает Day.Az, угарным газом отравились жительница района Афсана Керимова 1994 г.р. и четверо ее детей.
Все пятеро госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
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