https://news.day.az/society/1730774.html

В Агджабеди пять членов одной семьи отравились угарным газом

В Агджебединском районе пять членов одной семьи отравились угарным газом. Как сообщает Day.Az, угарным газом отравились жительница района Афсана Керимова 1994 г.р. и четверо ее детей. Все пятеро госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.