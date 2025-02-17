В Агджабеди пять членов одной семьи отравились угарным газом

В Агджебединском районе пять членов одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает Day.Az, угарным газом отравились жительница района Афсана Керимова 1994 г.р. и четверо ее детей.

Все пятеро госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.